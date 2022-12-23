Социальные выплаты на Кубани проиндексируют на 5,5% с 1 января

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С 1 января в Краснодарском крае социальные выплаты семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам проиндексируют на 5,5%. Об этом сообщил губернатор региона.

- 7,1 млрд рублей будут направлены на повышение зарплат работникам бюджетной сферы – учителям, медикам, соцработникам, специалистам сферы культуры. 3,6 млрд рублей выделим на жилье детям-сиротам. По 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке продолжим предоставлять учителям, медикам и соцработникам. Это востребованная мера поддержки, которой нет ни в одном другом регионе страны, - сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае соцсфера остается в приоритете. На нее из бюджета направят почти 62% от всех расходов – 273 млрд рублей, добавил глава края.

На Кубани продолжают поддерживать местных жителей социальными выплатами. Только по линии минтруда и соцзащиты края в регионе доступны 50 льгот и пособий, 20 из них - помощь семьям с детьми.