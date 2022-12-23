Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 6:52

Чиновники в Сочи скрыли 8,9 млн рублей и 87 машин

175 сотрудников учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности
Ангелина НАЗАРЧУК
Прокуратура Сочи провела проверку о противодействии коррупции.

Прокуратура Сочи провела проверку о противодействии коррупции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае по инициативе прокуратуры 175 чиновников привлечены к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура Сочи провела проверку о противодействии коррупции. Чиновники предоставляли сведения о доходах, расходах и имуществе.

- Установлено, что в рамках декларационных кампаний сотрудниками природоохранных учреждений представлены недостоверные и неполные сведения о доходах в общей сумме более 8,9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, помимо доходов чиновники скрывали 43 объектов недвижимости, 30 участок, 87 машин и 406 банковских счета.