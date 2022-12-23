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В Краснодарском крае каждый год сельхозпроизводители приобретают новые машины и оборудование. На обновление автопарков у фермеров уходит порядка 17 млрд рублей. Кубань является одним из самых продвинутых регионов по оснащенности сельхозтехникой.

- За последние пять лет машинно-тракторный парк сельхозпроизводители региона обновили более, чем на 60%. Даже когда возникли сложности с поставками зарубежной техники и комплектующих мы довольно быстро перестроились. Заключили договоры с отечественными предприятиями, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Староминском районе начали собирать две модели белорусских тракторов. Уже изготовлено 250 тракторов, в 2023 году на заводе планируют произвести 1000 тракторов.

Аграриям на Кубани субсидируют 10-15% от покупки техники и оборудования кубанского производства.