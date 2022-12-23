ВТБ начнет выпуск пластиковых карт «Мир» в Казахстане

ВТБ (Казахстан) планирует в 1 квартале 2023 года запустить эмиссию пластиковых карт «Мир». Уже сейчас розничные клиенты банка в республике могут выпустить цифровую карту российской платежной системы. Пользователям виртуальной карты доступны платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, онлайн-покупки и получать переводы с карт «Мир», выпущенных любым банком.

Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ (Казахстан). Сразу после выпуска виртуальной карты «Мир» ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей.

Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.

ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты «Мир», так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. В этом году ВТБ (Казахстан) вдвое расширил банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы.

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) «Мир» в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.