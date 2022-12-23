Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 7:48

Импортозамещающим производствам Кубани компенсируют 30% затрат

Это мера поддержки не имеет аналогов в стране
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае производители импортозамещающей продукции получат до 30% затрат. В регионе такая мера поддержка единственная и не имеет аналогов в стране.

- Компания может получить до 300 млн рублей. До конца года профинансируем три проекта на сумму более 90 млн рублей, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани профинансируют производство IP-видеокамер, которые будут изготавливать в краевом центре, а также новые производства сельхозтехники и комплектующих в Гулькевичском и Кавказском районе создадут.

Кроме этого, в Крымском районе начнут выпускать препарат, который входит в перечень жизненно необходимых, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодня в Краснодарском крае на стадии проработки порядка 19 проектов по созданию импортозамещающих производств на общую сумму свыше 11,5 млрд рублей.