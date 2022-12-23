Меры поддержки мобилизованных жителей Краснодара продлят в 2023 году

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Муниципальные меры поддержки для членов семей мобилизованных краснодарцев будут автоматически продлены в 2023 году.

- Члены семей мобилизованных жителей Краснодара не будут переоформлять документы в 2023 году, все меры соцподдержки будут продлены до момента отмены льгот, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Автоматически будут продлены меры поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания детям мобилизованных, проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах останется бесплатным, устроить ребенка в детский сад можно будет без очереди, также доступен перевод детей в ближайшую по месту жительства школу при наличии свободных мест.

В администрации Краснодара уточнили, что на новогодних каникулах единый Центр работать не будет. В случае возникновения вопросов 31 декабря, 2—8 января с 9.00 до 17.00 часов можно будет проконсультироваться по телефону горячей линии: +7-989-822-19-56. Центр возобновит работу по прежнему графику с 9 января.