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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:34

В Сочи на новогодние праздники ожидают более 200 тысяч туристов

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Жители России приедут на курорт отмечать новогодние праздники с разных уголков страны.

Жители России приедут на курорт отмечать новогодние праздники с разных уголков страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Сочи готовится встретить более 200 тысяч туристов в зимний сезон. Жители России приедут на курорт отмечать новогодние праздники с разных уголков страны.

- Мы должны обеспечить им прежде всего качественный и безопасный отдых, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что цены на туры в Сочи выросли на 17% из-за ограничения полетов на юге России. Курорт является единственным южным морским направлением, куда можно добраться на самолете.