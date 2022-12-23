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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:45

В Краснодаре из-за аварии частично остались без света жители Западного округа

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
Жители Западного округа Краснодара частично остались без света

Жители Западного округа Краснодара частично остались без света

В Краснодаре частично остались без света жители Западного округа. Отключение по нескольким улицам произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ДЛ-16» и 8 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Рашпилевской, Гаврилова, Морской, Аэродромной. Без электроэнергии остаются также проезды Ольгинский и Ватурина.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.