Все правоохранительные структуры будут переведены в усиленный режим работы. Фото: администрация Сочи

В Сочи обсудили меры безопасности во время новогодних праздников. Правоохранители следят за порядком в местах массового пребывания людей. На курорте действует запрет на использование беспилотных летательных средств.

- Мы должны обеспечить им прежде всего качественный и безопасный отдых, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сотрудники Росгвардии проверили все отели и гостиницы горнолыжных курортов. Все замечания устранили. Во время новогодних праздников все правоохранительные структуры будут переведены в усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что Сочи готовится встретить более 200 тысяч туристов в новогодние праздники.