На Кубани за сутки COVID-19 заболели 63 человека, в том числе трое детей

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончались два человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 63 новых случая заболевания COVID-19. Коронавирус в том числе подтвердился у троих детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 16 положительных результатов, в Сочи - 8, в Ейском районе – 7, в Новороссийске, Горячем Ключе, Динском, Выселковском, Мостовском и Усть-Лабинском районах – по три.

По два пациента прибавилось в Гулькевичском и Тбилисском районах, по одному – в Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Курганинском, Новокубанском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Тимашевском, Армавире и Геленджике.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончались два человека.