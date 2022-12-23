Новый цифровой флюорограф закупили в городскую больницу Сочи

Врачи при помощи флюорографа диагностируют бронхолегочные заболевания. Фото: администрация региона

Новый цифровой флюорограф закупили в городскую больницу № 1 Сочи. Оборудование приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Врачи при помощи флюорографа диагностируют бронхолегочные заболевания. Вместе с аппаратом был приобретен специальный монитор для рентгенолога.

– С новым флюорографом очень удобно работать. Специалисты провели уже более 300 исследований. Снимки получаются быстро и в хорошем качестве, – отметила заведующая диагностическим отделением горбольницы № 1 Сочи Анастасия Алексеева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новым оборудованием можно управлять дистанционно, с рабочего место лаборанта.