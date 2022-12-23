Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 9:03

Водитель BMW уснул за рулем на трассе в Сочи и врезался в большегруз

39-летняя женщина-пассажир скончалась в больнице
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчина потерял управление и выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция

Мужчина потерял управление и выехала на встречку. Фото: Госавтоинспекция

На трассе А-147 «Джубга - Сочи до границы с Абхазией» произошла авария. 57-летний водитель за рулем BMW уснул за рулем. Вместе с ним ехала 39-летняя женщина. Мужчина потерял управление и выехала на встречку.

- Водитель BMW допустил столкновение с припаркованным транспортным средством «МАН», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В результате аварии водитель и пассажир BMW были госпитализированы. Впоследствии 39-летняя женщина скончалась в больнице.