ВТБ запустил мобильное приложение по инкассации для крупного бизнеса

Приложение на базе Android предназначено для работы кассиров с заявками на выдачу, размен и сдачу наличных. Сотрудники в точках продаж - кассиры - через смартфон получат доступ к основным документам инкассации в электронном виде: «Заявка на выдачу наличных денег», «Заявка на сдачу наличных», «Заявка на доставку размена».

Новый сервис значительно упрощает операционные процессы организации по сдаче/подкреплению наличными и разменом. Теперь уведомить банк о необходимости инкассации можно прямо со смартфона. В приложении организован удобный запрос на регистрацию кассиров, можно подписывать заявки электронной подписью, в режиме онлайн отслеживать статусы их обработки и рассмотрения, а также инициировать процедуру отзыва электронной заявки, уже отправленной на рассмотрение в банк. Электронный документооборот идет по защищенным каналам связи. Чтобы кассиры быстро освоились и ориентировались, в приложении реализован интуитивно понятный интерфейс.

Особенность мобильного приложения ВТБ заключается в возможности его использования не только при наличии собственной инкассаторской службы, но и при привлечении стороннего перевозчика.

«Мы оптимизировали и значительно упростили клиентский путь, переведя взаимодействие в цифровое поле. Таким образом, мы предложили нашим клиентам улучшенный сервис и существенно сократили операционные расходы всех участников процесса, что полностью согласуется с принципами принятой в банке ESG-стратегии», – отметил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.