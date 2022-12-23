«Ростелеком» совместно с МТС обеспечили связью три малых населенных пункта в Краснодарском крае

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с МТС построили три базовые станции в Краснодарском крае. Решение обеспечило мобильной связью жителей трех малых населенных пунктов: поселка Отрадо-Тенгинский и хутора Чайкин Отрадненского района, а также аула Псебе Туапсинского района.

Для установки базовых станций «Ростелеком» задействовал инфраструктуру, созданную в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Специалисты компании заменили малые опоры с точками доступа Wi-Fi на большие металлические конструкции высотой 20 метров, на которых и разместили все необходимое оборудование. С помощью построенных оптических линий связи они соединили установленные антенны с распределенной сетью МТС. Теперь в этих населенных пунктах, где ранее не было покрытия сотовой сети, появились мобильная связь и беспроводной интернет по стандарту GSM/LTE.

«Проект во многом был реализован по инициативе жителей и муниципальных властей этих населенных пунктов, которые обратились с просьбой предоставить услуги мобильной связи. Раньше, чтобы позвонить, им приходилось специально куда-то выезжать или подниматься на определенную высоту. Теперь почти 1500 жителей трех поселков получили качественную мобильную связь и интернет», — прокомментировал Сергей Ласкавый, директор ПАО «МТС» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Решение, предложенное «Ростелекомом», позволяет создавать малые и экономичные, но полноценные по функционалу базовые станции на тех территориях, где установка стандартных конструкций нерентабельна по причине технических ограничений или низкой плотности населения.

«В сотрудничестве с операторами связи “Ростелекому” не только удается решать проблемы цифровизации в малых и удаленных населенных пунктах, но и помогать партнерам развивать их бизнес. Мы реализуем проекты под ключ и гибко подходим к выработке решений, учитывая весь накопленный нами опыт и технологии. При этом обслуживание построенной инфраструктуры мы также берем на себя», — отметил Павел Шалюгин, директор по работе с операторами связи «Ростелекома» в макрорегионах «Юг» и «Центр».

В прошлом году «Ростелеком» в рамках второго этапа программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) построил 70 базовых станций в Краснодарском крае. Проект охватил небольшие поселения, где проживает от 100 до 500 человек.

Получить более подробную информацию о проектах «Ростелекома», реализуемых для партнеров, можно на официальном сайте.