Мошенник на продаже шин и телефонов обманул жителей Краснодара на 410 тысяч рублей

Полученными деньгами мужчина погасил долги Фото из архива КП

В Краснодаре мошенник на продаже шин и телефонов обманул жителей на 410 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, один из жителей договорился с продавцом о покупке автомобильных шин и телефонов за небольшую сумму. Мужчина перевел деньги и ждал доставку товаров. Но продавец после получения оплаты перестал выходить на связь.

Позже 32-летний задержанный мужчина во всем признался. Как выяснилось, мошенник не собирался отправлять товары, а полученными деньгами погасил долги.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.