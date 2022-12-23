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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:21

Мошенник на продаже шин и телефонов обманул жителей Краснодара на 410 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Полученными деньгами мужчина погасил долги Фото из архива КП

Полученными деньгами мужчина погасил долги Фото из архива КП

В Краснодаре мошенник на продаже шин и телефонов обманул жителей на 410 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, один из жителей договорился с продавцом о покупке автомобильных шин и телефонов за небольшую сумму. Мужчина перевел деньги и ждал доставку товаров. Но продавец после получения оплаты перестал выходить на связь.

Позже 32-летний задержанный мужчина во всем признался. Как выяснилось, мошенник не собирался отправлять товары, а полученными деньгами погасил долги.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.