На Кубани 18-летней водитель ВАЗ пострадал после столкновения с деревом Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 18-летний водитель ВАЗ пострадал после столкновения с деревом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне на трассе «Кавказ» в Гулькевичском районе. Предварительно, 18-летний парень с небольшим стажем вождения за рулем ВАЗ 21099 превысил скорость. Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги и врезался в дерево.

- В результате происшествия водитель с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.