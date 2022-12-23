Поезд столкнулся с легковушкой в Туапсинском районе Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Поезд столкнулся с легковушкой в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

ДТП произошло в 01:07 23 декабря на перегоне Армавир-Туапсинский Кара-Джалка. Проезжавший поезд «Москва-Адлер» вне железнодорожного переезда столкнулся по касательной с неправильно припаркованной машиной.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что водитель легковушки скрылся с места ДТП.

- На график движения поездов происшествие не повлияло, - добавили в пресс-службе СКЖД.