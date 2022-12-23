В Краснодаре 25 и 29 декабря частично перекроют улицы Гоголя и Орджоникидзе Фото из архива КП

В Краснодаре частично перекроют улицы Гоголя и Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водители не смогут проехать в связи с проведением краевых детских новогодних мероприятий. Праздники пройдут 25 и 29 декабря.

Так, с 6:00 до окончания мероприятий будут перекрыты участки улиц Орджоникидзе и Гоголя от Красноармейской до Красной.

- 24 и 28 декабря с 22:00 и до окончания мероприятия эти участки освободят от припаркованных автомобилей, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.