В Новороссийске досрочно прекращены полномочия двух депутатов из-за сокрытия доходов Фото из архива КП

В Новороссийске досрочно прекращены полномочия двух депутатов из-за сокрытия доходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, 16 депутатов городской Думы VII созыва предоставили неверные или неполные данные о доходах и имуществе на себя и супругов. Всего сокрыто более 6,4 миллиона рублей и три участка. Кроме того, один из депутатов не внес информацию о том, что является учредителем юрлица.

- Нарушения послужили основанием для направления прокуратурой информации в управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

После рассмотрения 14 депутатам вынесены предупреждения, полномочия еще двух прекращены досрочно.