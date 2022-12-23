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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:55

Вторая энергоавария оставила без света жителей Западного округа Краснодара

На месте работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

Вторая энергоавария оставила частично оставила без света жителей Краснодара. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены НПЗ-3 и РП-27-ТП-1537п А и 26 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Комсомольской, Рашпилевской, Октябрьской, Красина. Без блага цивилизации остаются жители улиц Кубанонабережной, Кирова и Индустриальной.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.