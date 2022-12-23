Вторая энергоавария оставила без света жителей Западного округа Краснодара

Специалисты устраняют поломку

Вторая энергоавария оставила частично оставила без света жителей Краснодара. Поломка произошла в Западном округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены НПЗ-3 и РП-27-ТП-1537п А и 26 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Комсомольской, Рашпилевской, Октябрьской, Красина. Без блага цивилизации остаются жители улиц Кубанонабережной, Кирова и Индустриальной.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.