На Кубани 16 музеев получат господдержку по нацпроекту в 2023 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 16 музеев получат господдержку по нацпроекту в 2023 году. Об этом сообщили на заседании подкомиссии по вопросам развития музейно-выставочной деятельности комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Культура».

В 2022 году в крае отремонтировали музеи Курганинска, Армавира, Абинска, Гулькевичей и Крымска. В 2023 году на Кубани обновят 16 учреждений, в том числе региональные.

- В крае работает 61 музей - один федеральный, восемь государственных и 52 муниципальных. Из более тысячи сотрудников переподготовку и повышение квалификации ежегодно проходят более двухсот, - отметил замминистра культуры региона Алексей Батура. - Сейчас наша главная задача - обеспечить возможность выбора музейных услуг с помощью современной информационной среды.

Всего за пять лет в Краснодарском крае отремонтировали и отреставрировали 22 учреждения. Уточняется, что с начала работы нового мультимедийного и выставочного оборудования число посетителей музеев выросло на 18%.

Учреждения имеют интернет-сайты с разделом «Виртуальная экскурсия». В рамках нацпроекта в их работу планируют внедрить мультимедиа-гиды «Артефакт». На платформе с технологией дополненной реальности уже работают музеи им. Ф.А.Коваленко, им. Е.Д.Фелицына и музей в Геленджике.

- В 2024 году к ней подключат и Новороссийский исторический музей-заповедник, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.