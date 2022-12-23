В 2022 году в Тимашевске отремонтировали 7 многоквартирных домов по программе капремонта

Фото: администрация Краснодарского края

Как сообщили в пресс-службе мэрии Тимашевска, в 2022 году в городе отремонтировали 7 многоквартирных домов по программе капремонта. Всего в Тимашевске находится порядка 250 многоэтажек.

– Порядка 20 миллионов рублей потрачено на ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, крыш и фасадов домов. Это средства фонда капремонта, то есть сумма, которую жильцы ежемесячно отчисляют, а также заимствованные средства. Отмечу, что работа в данном направлении ведется достаточно плотно, администрация принимает участие в приемке работ, ходатайствует о переносе сроков ремонта на более ранние, оказывает содействие в выделении домам заемных средств, ведет претензионную работу в случае некачественного ремонта, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Глава города также отметил, что в преддверии осенне-зимнего периода в мэрии были подготовлены паспорта готовности домов, а также проведено обследование подвальных помещений.