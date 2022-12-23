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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:33

В Сочи наградили лауреатов молодежной именной премии мэра города

Лауреатами стали десять целеустремленных местных жителей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ребята занимаются волонтерской деятельностью и разрабатывают социальные проекты. Фото: администрация Сочи

Ребята занимаются волонтерской деятельностью и разрабатывают социальные проекты. Фото: администрация Сочи

В Сочи наградили лауреатов молодежной именной премии мэра города. Алексей Копайгородский поблагодарил 10 местных жителей за активное участие в общественной жизни города. Ребята занимаются волонтерской деятельностью и разрабатывают социальные проекты.

Деятельность лауреатов охватывает добровольчество, спорт, культуру, экологию и патриотизм. Волонтеры организовывают различные турниры, тематические уроки и профориентационные мероприятия.

- Мы всегда готовы рассмотреть и поддержать все предложения наших молодых сочинцев, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.