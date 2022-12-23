Суд оштрафовал мужчину на 2 тысячи рублей Фото из архива КП

Гражданина США, проживавшего в Анапе, выдворили за пределы страны из-за просроченной визы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Джейми Диас из штата Калифорния находился в Анапе с 2019 года, въехав по визе с целью въезда «Деловая». Но 28 ноября 2022 года срок пребывания в стране истек.

- Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что Джейми Джеймса поместят в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению до исполнения решения суда. Постановление в законную силу пока не вступило.