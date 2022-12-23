В Тимашевске открыли сквер, построенный по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

В Тимашевске открыли сквер на улице Дзержинского, который построили в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На площади 1,5 га расположились широкие тротуары с лавочками и качелями, велосипедные дорожки, парковки для машин, детская игровая площадка с современным 9-метровым комплексом «Лазалия».

– В этом микрорайоне города проживают достаточно большое количество тимашевцев, это его северо-восточный центр. Строительство прогулочной зоны здесь было необходимо. Здесь, можно сказать, все карты сошлись: и участок большой подобрали, и в нацпроект вошли, за что хочу поблагодарить губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и его команду. Этапы строительства сквера жители наблюдали в режиме реального времени, я ежедневно по несколько раз приезжал сюда и контролировал ход работ. Теперь можно сказать, что один из главных проектов в моей жизни выполнен, – прокомментировал мэр Тимашевска Николай Панин.

На строительство сквера было выделено порядка 60 миллионов рублей, половина из этой суммы – средства краевого бюджета. На территории сквера высадили деревья, кустарники и газон, проложили асфальтовую дорогу с прилегающими парковками, автоматический полив. Также здесь заменили подземные коммуникации.