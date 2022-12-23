В Краснодаре наградили сотрудников Центра грудной хирургии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр грудной хирургии Краснодара отмечает 20-летие. Глава региона Вениамин Кондратьев поздравил с юбилеем и наградил сотрудников медучреждения.

За время работы Центра грудной хирургии в Краевой клинической больнице №1 врачи спасли более 300 тысяч пациентов и приняли свыше трех миллионов человек. В медучреждении проводят открытые операции на сердце, помогают новорожденным с пороком сердца, заготавливают донорскую кровь, делают КТ, МРТ. А в лаборатории регенеративной медицины специалисты разрабатывают способы лечения заболеваний.

- 20 лет назад на Кубани появился самый инновационный, медицинский Центр, обладающий лучшим оборудованием, передовыми протоколами лечения, - отметил Вениамин Кондратьев. 0 Сегодня ЦГХ - один из ведущих в стране. Успехом он обязан докторам, медсестрам и, конечно, его основателю Владимиру Порханову - легенде российской медицины. Спасибо за вклад в укрепление кубанской медицины, за самоотдачу и верность своему делу.

Медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I, II, III степени награждены 14 врачей Центра грудной хирургии. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Краснодарского края» присвоено заместителю главврача по поликлинической работе ККБ №1 Инге Шелестовой. А десять специалистов получили почетные грамоты Заксобрания региона.

Накануне, 22 декабря, основателя ЦГХ Владимира Порханова наградили Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.