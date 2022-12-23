Из края доставили несколько тонн гуманитарного груза Фото: admkrai.krasnodar.ru

Гуманитарную помощь и восемь автомобилей повышенной проходимости доставили из Краснодарского края в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Делегация из региона, в том числе вице-губернатор Александр Власов, посетили Мариуполь, Донецк и поселения, где находятся казаки из отряда «Кубань». Им передали восемь автомобилей повышенной проходимости, несколько тонн гуманитарного груза с экипировкой и печками.

- Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами. Это позволяет на высоком уровне выполнять боевые задачи по освобождению Донецкой Народной Республики от украинских неонацистов, - отметил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.