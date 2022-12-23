В полуфинал конкурса «Лидеры Кубани» вышли 15 жителей Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

15 жителей города-курорта, оказавшихся в полуфинале регионального конкурса «Лидеры Кубани», внесли в кадровые резервы администрации муниципалитета и Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе Геленджика, заявки на участие в конкурсе «Лидеры Кубани», который проводится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева, в этом году подали более 10,6 тысяч человек, 230 из них – жители города-курорта.

В итоге из 15 жителей Геленджика, которые смогли пробиться в полуфинал, двое стали финалистами конкурса. С ними встретился заместитель главы города-курорта Александр Мельников. Он поздравил молодых людей с успешным участием в конкурсе и пожелал успехов в будущих начинаниях.

- Сами участники поделились впечатлениями от мероприятий конкурса. По единому мнению, «Лидеры Кубани» - образовательная площадка высокого уровня, которая дает возможность каждому участнику получить опыт руководителя и умение работать в команде, - сообщили в пресс-службе ведомства.