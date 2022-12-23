Немаркированные пачки сигарет обнаружили в торговой точке на улице Одесской Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские изъяли более 250 тысяч немаркированных пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

О складе сигарет стало известно после остановки автомобиля Mazda на Ростовском шоссе для проверки документов. У 32-летнего водителя обнаружили немаркированные пачки – всего 31 блок. Как выяснилось, сигареты мужчина купил в торговой точке на улице Одесской.

При осмотре помещения полицейские обнаружили 258 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Изъятые упаковки отправили на исследование

- В настоящее время изъятая продукция направлена на исследование. По данному факту проводится проверка, а также комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.