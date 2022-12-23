Построить технопарк планируют до конца 2024 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Экотехнопарк планируют построить в Краснодарском крае к 2025 году. Проект представили на краевом совещании по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Экотехнопарк планируют разместить в Новокубанской зоне деятельности регионального оператора, в которую входят Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский и Успенский районы.

- Сейчас предстоит подбор земельного участка в одном из этих муниципалитетов и проработка технических условий присоединения объекта строительства к инженерным сетям, - отметила замминистра ТЭК и ЖКХ региона Мария Краснощекова.

На объекте мощностью 450 тонн отходов в год подготовят комплексы по их сортировке, производству компоста из органики и полигон для захоронения неутильной части отходов.