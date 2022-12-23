Вопросы денежно-кредитной политики обсудили на коммуникационной сессии в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани годовая инфляция снизилась до 11,1%. Вопросы денежно-кредитной политики обсудили на коммуникационной сессии в Краснодаре.

В апреле показатель составлял 17,5%. В настоящее время он остается ниже среднего значения по стране за счет высокой самообеспеченности региона продовольствием и меньшего влияния логистических издержек.

Отмечается, что в 2022 году край пострадал от санкций не так ощутимо, как другие регионы. Этому способствовало, в первую очередь, развитие сельского хозяйства и внутреннего туризма.

Как отметил на коммуникационной сессии министр экономики края Алексей Юртаев, Банк России второй раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

- К слову, это даже на 1% ниже показателя, с которым мы встречали 2022 год. Это поможет региону сохранять равновесие и продолжать адаптироваться к происходящим изменениям, - отметил Алексей Юртаев. - Для Кубани, которая по объемам экономики находится в десятке крупнейших субъектов страны, это важно.