Грузовик столкнулся с несколькими автомобилями и въехал в дерево Фото: пресс-служба ОМВД по городу Анапа

В Анапе грузовик протаранил несколько автомобилей и въехал в дерево из-за отказавших тормозов. Авария произошла на Супсехском шоссе, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу-курорту.

Предварительно, водитель большегруза Scania перевозил строительные материалы. В это время у автомобиля отказала тормозная система. Водитель, пытаясь остановить машину, столкнулся с несколькими автомобилями, проезжавшими в попутном направлении. После этого грузовик въехал в столб и дерево.

Во время ДТП с платформы грузовика на дорогу упала бетонная конструкция, которая перегородила проезд.

- Сотрудники ДПС полиции Анапы перекрыли движение на месте происшествия и организовали объездные маршруты. Правоохранители работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено административное расследование, - уточнили в пресс-службе ОМВД по городу Анапа.

В результате ДТП никто не пострадал.