В Сочи 2023 год объявлен Годом архитектуры Фото: sochi.ru

В Сочи 2023 год объявлен Годом архитектуры. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на заседании Градостроительного совета.

- Это было общее решение наших горожан, инициатива исходила в том числе и от многих из вас. В 2023 году мы принимаем стратегический документ - новый Генеральный план! Мы продолжим работу над проектом «Две реки - одно море», будем благоустраивать парки, скверы, речные и морские набережные, утвердим границы исторических центров во всех четырех районах, - сказал мэр Сочи.

В рамках Года архитектуры на курорте проведут мероприятия по сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, созданию современных общественных пространств и пешеходных маршрутов, будут выстраивать связь между жителями, властью и специалистами - архитекторами, градостроителями, экологами.

В том числе в 2023 году запланирован международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег». Мероприятие состоится с 14 по 16 сентября. На фестивале проведут конкурс архитектурных проектов, созданных для Сочи с учетом особенностей городской среды и природных условий.