Центр выращивания вешенок и опят открыли в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр выращивания вешенок и опят открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Производство запущено на базе действующего шампиньонного комплекса в промышленном парке «Краснодар». Производительность предприятия составит более тысячи тонн продукции ежегодно, а объем инвестиций – почти миллиард рублей.

В центре выращивают два вида вешенок, опята и шиитаке в полным циклом производства - от заготовки соломы для субстрата до упаковки продукции и доставки в регионы. Уточняется, что на предприятии используют отечественную упаковку и кубанскую солому. Для оценки качества на производстве создана отдельная лаборатория.

- Уже пять лет этот грибной комплекс обеспечивает жителей Кубани и других регионов вкусной и качественной продукцией. Он уникальный для нашего края и один из крупнейших в своей отрасли в России. Особенно важно, что все производственные составляющие здесь отечественные, - отметил вице-губернатор края Андрей Коробка.