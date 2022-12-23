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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 15:09

В Ростове 40-летнюю женщину подозревают в совращении 12-летнего школьника

Возбуждено уголовное дело
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Пятиклассника из Ростова совратила взрослая женщина

Пятиклассника из Ростова совратила взрослая женщина

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове 12-летний школьник похвастался друзьям, что «стал взрослым». Мальчик с гордостью рассказал, что интимная близость у него была с 40-летней женщиной. Когда слухи дошли до взрослых, на стол полицейским от мамы ребенка легло заявление о совращении малолетнего.

- В Ростове 40-летнюю безработную женщину подозревают в том, что она вступила в интимную связь с пятиклассником, - сообщает «КП-Ростов-на-Дону» на источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что подросток не состоял на учете в ПДН, а семья считалась благополучной, но не полной – родители находятся в разводе.

Учитывая возраст потерпевшего, на женщину завели уголовное дело за развратные действия сексуального характера и половое сношение с несовершеннолетним. Идет расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.