В Геленджике на трассе М-4 «Дон» схема движения изменится с 24 декабря

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» закроют съезд в сторону Джубги. Фото: архив КП

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения. С 24 декабря по 1 февраля будет закрыт съезд в сторону Джубги.

- Доступ в центр Геленджика будет осуществляться со стороны Новороссийска по старой схеме, а со стороны Джубги – по эстакаде на улице Луначарского и через разворот на 1514 км, - сообщают в «Автодоре».

Схема движения изменится с 24 декабря по 1 февраля. Фото: пресс-служба «Автодора»

В микрорайон Северный, как со стороны Геленджика, так и со стороны Джубги, организуют двустороннее движение на 1514 км. Для ремонта старой дороги от Марина Роща до выезда с Северного движение будет проходить по новым построенным полосам.

Водителям стоит заранее планировать маршрут на данный период времени