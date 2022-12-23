Из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли школы в двух районах Кубани

Из-за вспышки болезней в Краснодарском крае школы закрывают на карантин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух районах Кубани закрыли школы из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

- Закрыты две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах, - рассказали «КП» - Кубань» в оперштабе.

Кроме того, отдельные классы в 12 муниципалитетах края переведены на дистанционное обучение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», сообщала, что на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы в 14 школах Кубани. Врач рассказал, как не простыть в сезон вирусных заболеваний