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НовостиОбщество23 декабря 2022 15:53

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли школы в двух районах Кубани

Детей перевели на удаленное обучение
Валерия ГОДОВНИКОВА
Из-за вспышки болезней в Краснодарском крае школы закрывают на карантин

Из-за вспышки болезней в Краснодарском крае школы закрывают на карантин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух районах Кубани закрыли школы из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

- Закрыты две школы в Щербиновском и Усть-Лабинском районах, - рассказали «КП» - Кубань» в оперштабе.

Кроме того, отдельные классы в 12 муниципалитетах края переведены на дистанционное обучение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань», сообщала, что на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли классы в 14 школах Кубани. Врач рассказал, как не простыть в сезон вирусных заболеваний