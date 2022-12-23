Вениамин Кондратьев встретился с уполномоченным при Президенте России по правам ребенка. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края встретился с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. На встрече Вениамин Кондратьев рассказал о мерах поддержки многодетных семей Кубани.

- В крае как минимум троих детей воспитывают 93,5 тысяч семей. На Кубани действует целый комплекс региональных мер поддержки. В том числе краевой материнский капитал при рождении третьего или последующих детей в размере около 140 тысяч рублей,- отметил Вениамин Кондратьев. - Сегодня наши усилия сосредоточены и на помощи детям участников СВО. Для них предусмотрели выплаты 20 тысяч рублей к Новому году, бесплатное питание в школах и новогодние подарки.

Также особое внимание уделяется детям-сиротам. Для семей, воспитывающих приемных малышей предназначено единовременное пособие 300 тысяч рублей, на ребенка с инвалидностью - 500 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» -Кубань», детей, оставшихся без родителей в крае обеспечивают жильем. В этом году более 1 тысячи человек получили ключи от квартир. В детских домах, на данный момент, остаются 188 ребят.