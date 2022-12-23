Полицейские изъяли из незаконного оборота 258 тысяч пачек сигарет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре пресекли крупную партию контрабанды сигарет. На Ростовском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили «Мазду». При осмотре машины 32-летнего местного жителя обнаружили 31 блок немаркированных сигарет.

- Согласно предоставленным накладным, установлено, что табачная продукция приобретена в одной из торговых организаций, расположенных на улице Одесской в Краснодаре, - рассказал начальник ОЭБиПК УМВД России по городу Краснодару подполковник полиции Павел Забелин. - В результате осмотра торговой точки полицейские изъяли из незаконного оборота 258 тысяч пачек сигарет в ассортименте.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», изъятую продукцию направили на исследование. Проводятся мероприятия для установления причастных лиц