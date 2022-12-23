На улице Зиповской появился центр полезной занятости «Окколо». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре открыли арт-пространство для молодежи с ограниченными возможностями. На улице Зиповской появился центр полезной занятости «Окколо».

- Цель проекта - обучение, трудоустройство и обеспечение досуга молодежи. Планируется, что кластер станет местом творческого общения, событийной площадкой, местом «равных возможностей», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в молодежном центре для ребят будет проходить стажировка по четырем профессиональным направлениям: швейное дело, администратор кафе, бариста и звуко- видеорежиссер. Открытие пространства выполнена в рамках стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь».