Кабинет врача общей практики открылся в Краснодаре на улице Ивана Бовкуна

Новый соцобъект рассчитан на посещение не только взрослых, но и детей. Фото: https://t.me/emnaumov

В Краснодаре на улице Ивана Бовкуна достроили кабинет врача общей практики. Новый соцобъект рассчитан на 64 посещения в смену.

- Преимущество такого объекта в том, что в нем сможет получить медицинскую помощь вся семья. Возведенное медицинское учреждение передадим в ведение краевого министерства здравоохранения, - рассказал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов. - Первые посетители смогут попасть в него в следующем году.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новая амбулатория оснащена консультационным кабинетом, процедурной, комнатой матери и ребенка. А также кабинетом медсестры и помещением для проведения прививок.