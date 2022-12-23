Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 19:00

Кабинет врача общей практики открылся в Краснодаре на улице Ивана Бовкуна

Прием пациентов начнется со следующего года
Валерия ГОДОВНИКОВА
Новый соцобъект рассчитан на посещение не только взрослых, но и детей. Фото: https://t.me/emnaumov

Новый соцобъект рассчитан на посещение не только взрослых, но и детей. Фото: https://t.me/emnaumov

В Краснодаре на улице Ивана Бовкуна достроили кабинет врача общей практики. Новый соцобъект рассчитан на 64 посещения в смену.

- Преимущество такого объекта в том, что в нем сможет получить медицинскую помощь вся семья. Возведенное медицинское учреждение передадим в ведение краевого министерства здравоохранения, - рассказал в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов. - Первые посетители смогут попасть в него в следующем году.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новая амбулатория оснащена консультационным кабинетом, процедурной, комнатой матери и ребенка. А также кабинетом медсестры и помещением для проведения прививок.