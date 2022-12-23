Вратарь хоккейного клуба «Сочи» попал в ДТП, но машину не разбил

Михаил Бердин в результате ДТП не пострадал. Фото: официальном Telegram-канале ХК «Сочи»

Вратарь хоккейного клуба «Сочи» попал в ДТП, на машину не разбил. Михаил Бердин в результате происшествия не пострадал.

- Утром по дороге на тренировку при повороте ко дворцу спорта «Большой» автомобиль Михаила Бердина занесло на скользком покрытии (брусчатка), и по касательной машина зацепила отбойник, ограждающий трассу «Формула 1», - рассказали в официальном Telegram-канале ХК «Сочи».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», никаких повреждений голкипер не получил. Уже днем он принимал участие в запланированной тренировке.