Подсудимый признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сочи забил знакомую палкой до смерти. Мужчину приговорили к лишению свободы.

14 мая осужденный вместе со своей 50-летней сожительницей отправился в лес. На отдыхе между ними произошел конфликт.

- В состоянии алкогольного опьянения он нанес сожительнице не менее трех ударов деревянной палкой по голове и телу, в результате которых последняя получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», смерть потерпевшей наступила не сразу. Она скончалась на месте происшествия спустя несколько часов.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к восьми годам тюрьмы в колонии строгого режима.