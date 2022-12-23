Подсудимый признал вину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Сочи забил знакомую палкой до смерти. Мужчину приговорили к лишению свободы.
14 мая осужденный вместе со своей 50-летней сожительницей отправился в лес. На отдыхе между ними произошел конфликт.
- В состоянии алкогольного опьянения он нанес сожительнице не менее трех ударов деревянной палкой по голове и телу, в результате которых последняя получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», смерть потерпевшей наступила не сразу. Она скончалась на месте происшествия спустя несколько часов.
Подсудимый признал вину. Его приговорили к восьми годам тюрьмы в колонии строгого режима.