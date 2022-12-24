Ежедневно на курорте проводят мониторинг точек с продажей пиротехники. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проводят рейды по незаконной торговле фейерверками. Ежедневно на курорте проводят мониторинг точек с продажей пиротехники.

- Реализацию пиротехники разрешается производить в местах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш. - При покупке следует обращать внимание на срок годности изделий.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», продажа салютов и фейерверков на территории подземных переходов, киосков и рынков запрещена. Продукция должна иметь сертификат и руководство по эксплуатации.