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НовостиОбщество23 декабря 2022 21:01

В Сочи проводят рейды по незаконной торговле фейерверками

Качественная продукция обладает сертификатом и инструкцией
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ежедневно на курорте проводят мониторинг точек с продажей пиротехники. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ежедневно на курорте проводят мониторинг точек с продажей пиротехники. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проводят рейды по незаконной торговле фейерверками. Ежедневно на курорте проводят мониторинг точек с продажей пиротехники.

- Реализацию пиротехники разрешается производить в местах, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш. - При покупке следует обращать внимание на срок годности изделий.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», продажа салютов и фейерверков на территории подземных переходов, киосков и рынков запрещена. Продукция должна иметь сертификат и руководство по эксплуатации.