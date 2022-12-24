МЧС Адыгеи ускорит время экстренного смс-информирования населения

В республике ускорят информирование местных жителей об экстренных ситуациях в регионе. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Главном управлении МЧС России по Адыгее прошло рабочее совещание по вопросам информирования населения об экстренных ситуациях. В республике ускорят время смс-оповещения местных жителей.

- В ходе проведения мероприятия особое внимание акцентировано на необходимость разработки схем передачи сигналов оповещения и экстренной информации о возникающих опасностях,- сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике 53 спасателя стали донорами крови. Сотрудники ведомства стали участниками акции «Спасатель-донор».