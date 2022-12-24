Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 21:40

МЧС Адыгеи ускорит время экстренного смс-информирования населения

Решение принято в ходе совещания ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике ускорят информирование местных жителей об экстренных ситуациях в регионе. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В республике ускорят информирование местных жителей об экстренных ситуациях в регионе. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В Главном управлении МЧС России по Адыгее прошло рабочее совещание по вопросам информирования населения об экстренных ситуациях. В республике ускорят время смс-оповещения местных жителей.

- В ходе проведения мероприятия особое внимание акцентировано на необходимость разработки схем передачи сигналов оповещения и экстренной информации о возникающих опасностях,- сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике 53 спасателя стали донорами крови. Сотрудники ведомства стали участниками акции «Спасатель-донор».