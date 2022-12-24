В Новороссийске подвели итоги патриотического конкурса памяти маршала Жукова

Победители получили почетные грамоты и памятные призы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске подвели итоги конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова. Победители получили почетные грамоты и памятные призы.

- В этом году в рамках конкурса провели более 110 тысяч мероприятий. В них приняли участие более 2,2 миллионов человек. Организовали 190 поисковых экспедиций, ремонт и восстановление 23 воинских захоронений, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Краснодар получил 15 призовых мест, из них шесть - первых. Также в тройку лидеров вошли Анапа и Новороссийск.

Во время награждения участников ожидала масштабная программа. На сцене выступали творческие и хореографические коллективы.