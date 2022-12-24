Что произошло за ночь 24 декабря в Краснодарском крае

Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий покинул исполком Российского футбольного союза. Владелец ФК «Краснодар» заявил о выходе по состоянию здоровья.

Жителей Краснодара осудят за избиение и шантаж 17-летнего парня из ревности к возлюбленной. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Жителя Сочи осудили за убийство знакомой палкой. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» схема движения изменится с 24 декабря. Съезд в сторону Джубги закроют для реконструкции дороги.