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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:17

Что произошло за ночь 24 декабря в Краснодарском крае

Сергей Галицкий покинул исполком Российского футбольного союза по состоянию здоровья
Светлана ОВДЕЙ
Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий покинул исполком Российского футбольного союза. Владелец ФК «Краснодар» заявил о выходе по состоянию здоровья.

Жителей Краснодара осудят за избиение и шантаж 17-летнего парня из ревности к возлюбленной. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Жителя Сочи осудили за убийство знакомой палкой. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

В Геленджике на трассе М-4 «Дон» схема движения изменится с 24 декабря. Съезд в сторону Джубги закроют для реконструкции дороги.