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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:27

Погода в Сочи 24 декабря 2022: на курорте ожидается солнечная погода

В Сочи 24 декабря прогнозируют потепление до +14 градусов
Евгения СОРОКА
Солнечно будет и на побережье, и в горах.

Солнечно будет и на побережье, и в горах.

Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

На Черноморском побережье вновь установилась хорошая погода. Обеспечивает ее гребень казахстанского антициклона. Благодаря ему в Сочи 24 декабря прогнозируют солнце и потепление.

Как сообщают синоптики, ветер будет слабым - около двух метров в секунду, осадков не ожидается. В дневные часы воздух прогреется до +14 градусов, ночью уже холоднее - всего 5 градусов.

На Красной Поляне также будет ясно. Температура воздуха в дневные часы +11 градусов. На вершинах - около нуля. Ночью на пике ожидается сильный мороз - столбики термометров покажут минус 12-14 градусов. Осадки на выходных не прогнозируются, но уже со следующей недели горные склоны начнет засыпать снег.

Напомним, горнолыжный сезон официально стартовал 23 декабря. На трассах горной долины "Цирк-2" отдыхающие уже смогут попробовать катание на склонах среднего и продвинутого уровней на отметках 2300-2050 метров.