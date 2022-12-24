В результате ДТП потребовалась помощь спасателей Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне ближе к 22:55 в Лазаревском районе. Большегруз и автобус столкнулись на трассе А147 в поселке Якорная щель.

Известно, что в это время в автобусе находились пять человек. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу Сочи.

Автобус и грузовик столкнулись в поселке Якорная щель Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В результате ДТП на месте потребовалась помощь спасателей.

- Подразделениями Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России была проведена работа по обеспечению пожарной безопасности и отключению автомобильного аккумулятора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Уточняется, что из-за аварии перекрывать дорогу не потребовалось. Всего в ликвидации ДТП задействовано от РСЧС 42 человека и 13 единиц техники.