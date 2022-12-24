Погода в Краснодаре 24 декабря 2022: в городе возвращается тепло

Жители и гости города смогут насладиться прогулкой. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погоду на Кубани продолжает формировать гребень антициклона с характерной ему сухой и малооблачной погодой. Поэтому в большинстве районов края будет ясно. А в некоторые города вернется тепло. Так, в Краснодаре 24 декабря потеплеет до +12 градусов.

- В кубанской столице ночью и утром без существенных осадков, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от 10 до 12 градусов. При этом в ночные часы обещают уже небольшой морозец.

Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы.